Nog paar weken om te profiteren van versoepeling huurtoeslag

„Vroeger was je alles kwijt als je €1 boven de grens voor de huurtoeslag verdiende. Nu gaat het langzaam naar beneden”, legt woordvoerder Marcel Trip uit. De Woonbond heeft geen cijfers over het aantal mensen dat deze ’bonus’ laat liggen. Mensen hadden het vorig jaar al kunnen aanvragen.”

Wie niet voor 1 september de toeslag aanvraagt, grijpt sowieso buiten de prijzen. Op de website van de Belastingdienst kun je een proefberekening doen om te zien of je in aanmerking komt.

Achteraf aanvragen heeft volgens Trip ook voordelen: „Je loopt dan niet het risico dat je achteraf iets moet terugbetalen aan de Belastingdienst.”

Om in aanmerking te komen voor de toeslag moet een het zelfstandige woning betreffen. Een andere eis is dat de kale huur op het moment dat het huurcontract werd afgesloten onder de liberalisatiegrens lag. Die grens lag vorig jaar op €737 voor mensen ouder dan 23 jaar. Dan gelden nog de inkomensnormen en een maximaal vermogen. Ook het aantal personen in het huishouden telt mee. In de praktijk is er met een inkomen tot grofweg €31.000 (alleenstaanden) en €41.000 (gezinnen) soms huurtoeslag mogelijk, stelt de Woonbond.