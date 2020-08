Column: alleen omscholing is niet genoeg voor onze economie

Deze week publiceerde de rekenmeester van het kabinet twee onderzoeken. Daarin wordt geconcludeerd dat ook bij een snelle medische coronaoplossing de crisis in Nederland tot een langdurige economische schade zal leiden. Volgens het CPB zal, door de daling van de investeringen en een afnemende innovatie, de groei van de productiviteit de komende jaren lager uitvallen. Daardoor zal het groeivermogen van onze economie blijvend verminderen.

Dat houdt in dat een nieuw kabinet zijn plannen moet baseren op een structureel lagere economische groei, die waarschijnlijk gemiddeld slechts rond de 1% zal liggen, terwijl tot voor kort 2,5% of hoger het uitgangspunt was. Daardoor zal de schatkist weinig ruimte bieden voor nieuwe overheidsuitgaven. Veel mooie ambities die de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s willen opnemen, eindigen dan ook in de prullenbak.

Steunpakket

Tot op heden heeft het kabinet vooral lof geoogst voor het huidige coronasteunpakket, waarmee bedrijven overeind zijn gehouden en massaontslagen zijn voorkomen. Politiek Den Haag worstelt nu met de vraag hoe dit pakket op de ’beste’ wijze kan worden afgebouwd.

Deze zomer pleitte de Oeso al voor een versobering van de steunpakketten die veel landen na het uitbreken van de economische crisis hebben ingevoerd. De denktank waarschuwde dat zonder afbouw het gevaar bestaat dat bedrijven en banen in stand worden gehouden die niet meer levensvatbaar zijn. Wij voegen daaraan toe dat deze pakketten ook de noodzakelijke vernieuwingen, zoals extra bedrijfsinvesteringen en innovaties, in de weg kunnen staan of vertragen. Als we afgaan op de gedegen analyse van het CPB, zou Nederland zo snel mogelijk maatregelen moeten nemen om de economische groei aan te jagen en het groeivermogen van onze economie te versterken.

Voortzetten?

Volgens de werkgevers en bonden moet het huidige coronasteunpakket voorlopig niet versoberd worden. De sociale partners geven daarvoor drie argumenten. In de eerste plaats wijzen ze op het risico dat bedrijven die met noodsteun overeind zijn gebleven alsnog het loodje leggen. Bovendien menen ze dat in sommige sectoren de echte klap nog moet komen.

Daarnaast achten de werkgevers en vakbonden het nodig dat met de afbouw pas wordt gestart als er adequate regelingen zijn getroffen voor omscholing en bijscholing en voor trajecten waarbij werknemers vanuit hun bestaande baan die op de tocht staat begeleid worden naar werk in groeisectoren. De sociale partners kunnen ook nog een ander extra argument aanvoeren. Dinsdagavond besloot de Duitse regering om het huidige crisispakket voor bedrijven en burgers te verlengen tot eind 2020 en bepaalde onderdelen zelfs tot en met 2021.

Scholingsplan

In ons land hebben het kabinet, werkgevers en vakbonden afgelopen donderdag een akkoord bereikt over een derde noodpakket, dat tot 1 juli 2021 loopt. Daarnaast is een scholingsplan afgesproken om werklozen aan een baan te helpen.

Het valt ons op dat in de meeste herstelplannen veel wordt verwacht van om-, her- en bijscholing, waarbij vooral wordt gekeken naar groeisectoren zoals de zorg, het onderwijs, ict en techsector. De ervaring in andere landen, maar ook in ons land, leert dat er geen reden is voor optimistische verwachtingen over grote aantallen werknemers die daarmee worden geholpen. Om verschillende redenen verlopen deze trajecten veelal moeizaam. In de praktijk is het niet zo simpel om snel omgeschoold te worden naar een totaal andere baan in een andere sector, de kosten zijn in het algemeen hoog en vaak is ook de bureaucratie een hinderpaal. Op zich zijn deze scholingstrajecten nodig, maar voor een versterking van het groeivermogen van onze economie en innovaties verwachten wij meer van gerichte investeringen in het mkb, die we hierna bespreken.

Polderoplossing

Hoewel de sociale partners voor hun pleidooi valide argumenten hebben, zou dit uitstel ook gebruikt moeten worden om samen met de overheid te gaan werken aan een polderoplossing voor het versterken van het groeivermogen van onze economie en het stimuleren van innovaties Daarbij zou ook ons eerdere pleidooi voor een herwaardering van de publieke sector een rol moeten spelen. Bij deze herwaardering moet vooral geïnvesteerd worden in efficiëntie, deskundigheid en meer ruimte voor de professionaliteit van de medewerkers.

Bij de polderoplossing zou in het bedrijfsleven de nadruk moeten liggen op het midden- en kleinbedrijf (mkb). Deze motor van onze economie telt ruim 250.000 vooral kleinere bedrijven, die samen goed zijn voor ruim 70% van onze werkgelegenheid. Met een gericht miljarden pakket zou bij deze bedrijven de productiviteitsgroei aangezwengeld moeten worden.

Innovatie

Recent is door een adviesorgaan (het Comité voor Ondernemerschap) onder voorzitterschap van TomTom-baas Harold Goddijn, een goed doortimmerd groeiplan met 10 gerichte maatregelen gepresenteerd met een omvang van €8 tot 12 miljard. Het pakket omvat investeringen in groei en innovatie, waaronder versterking van eigen vermogens, stimulansen voor innovaties en tijdelijke fiscale kortingen voor bedrijfsinvesteringen.

Voor de arbeidsmarkt wordt een nationaal omscholingsprogramma voor tekortberoepen voorgesteld en voor een productiever mkb een versnelling van digitaliseringsprogramma’s. Een aantal van deze maatregelen kan op de korte termijn worden uitgevoerd. Volgens doorrekeningen verdient dit groeiplan zich op termijn terug in de vorm van extra economische groei en extra banen. Ook daarom mag dit mkb-plan niet op de Haagse stapel niet uitgevoerde voorstellen terecht komen.

