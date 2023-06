Premium Het beste van De Telegraaf

Industrieconglomeraat Kendrion wil meer China en minder auto-industrie

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Joep van Beurden, ceo van Kendrion: „In fossiele automotive investeren we niet meer.” Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Het Nederlandse beursgenoteerde Kendrion gaat zijn uitbreiding in China fors versnellen. Het industrieconglomeraat verwacht daar binnen drie tot vier jaar de omzet te hebben verdubbeld. Ook de afhankelijkheid van de auto-industrie is afgelopen jaren fors verminderd. „De automotive is erg gevoelig voor economische schokken.”