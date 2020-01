Gilead breidt belang in Galapagos uit

Eerder was al duidelijk dat de deelneming van Gilead door de 25 procent was gegaan. Een en ander komt voort uit de megadeal die de twee bedrijven vorig jaar sloten. Die gaf Gilead het recht zijn belang in Galapagos uit te breiden tot 29,9 procent door middel van meerdere warrants.

Galapagos meldde verder dat het halverwege deze maand deelneemt aan de jaarlijkse J.P. Morgan Healthcare Conference. Bestuurder Bart Filius van Galapagos zal daar een presentatie geven.