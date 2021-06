Herstel bedrijven: kabinet kiest uit arren moede voor ’praktische oplossing’

Hoe moet het kabinet ervoor zorgen dat bedrijven na corona niet alsnog ten onder gaan? Ⓒ ANP/HH

In de eerste periode van de coronacrisis was alles gericht op ondersteuning van getroffen ondernemers. Hoe zorg je dat cafés, restaurants, kappers, winkels en evenementenbedrijven kunnen overleven met compensatie voor lonen en voor vaste lasten. Gaandeweg kwam er in de lobby een element bij: herstelbeleid.