Heineken kan impact corona nog niet inschatten

Heineken sloot 2019 af met een omzet van 28,5 miljard euro. Dat betekende een stijging met 6,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. De operationele winst steeg met 16 procent tot 3,6 miljard euro. Onder de streep bleef bijna 2,2 miljard euro over. Dat is ruim 13 procent meer dan een jaar eerder.

Heineken zelf noemt ook zijn aangepaste cijfers (beia) die een beeld schetsen van de operationele prestaties. Volgens deze methode was sprake van een omzetgroei van 5,2 procent tot 28,4 miljard euro. Zowel de operationele winst als de nettowinst viel rond de 4 procent hoger uit.

Bekijk ook: Kroonprins aan zet bij Heineken

Topman Jean-François van Boxmeer, die dinsdag zijn vertrek aankondigde, sprak van opnieuw een jaar van „superieure omzetgroei”, met aanhoudende sterke prestaties in de tweede helft van het jaar. Het merk Heineken was goed voor een groei van 8,3 procent, geholpen door de opmars van Heineken 0.0 dat nu in 57 landen te koop is.

"Van Boxmeer zwaait af met prima cijfers"

Dit vindt DFT-verslaggever Harry van Gelder:

,,Topman Jean-François van Boxmeer neemt afscheid met prima cijfers. De strategie van ’premiumisering’ blijft werken met de grootste groei in tien jaar van het originele Heineken-merk (in vierde kwartaal met 12%), hetgeen mede komt door de onstuimige opmars (met dubbel cijfers) van Heineken 0,0. Wel is er druk op de marge in Europa en de VS. Opmerkelijk is dat Heineken in Nederland terrein verliest. En dat naast Heineken Tiger en Amstel internationaal sterk groeien. Punt van zorg zijn stijgende kosten. Heineken verwacht voor dit jaar een soortgelijke groei, maar kan nog niets zeggen over de invloed van het coronavirus.”

Volg Harry van Gelder op Twitter: @harryvgelder

Gestegen kosten

Heineken zei ook dat kosten zijn gestegen, onder meer voor grondstoffen. Om de stijgende kosten te compenseren trekt het bedrijf de broekriem aan. Verder blijft de vraag hoelang het coronavirus het openbare leven in landen in Azië in de war schopt.

Heineken verkocht in Azië vorig jaar 12 procent meer bier. Verder werd ook in Afrika, het Midden-Oosten, Oost-Europa en Noord- en Zuid-Amerika meer bier afgezet. In Europa, de grootste markt voor het merk, was sprake van een lichte daling van het biervolume. De non- en laag-alcoholische drankjes van Heineken vonden gretig aftrek. Van de 241,4 miljoen hectoliter bier die Heineken afzette, was 14,1 miljoen hectoliter alcoholvrij of -arm.

Spreiding

Dat Heineken afgelopen jaar op eigen kracht meer bier aan de man te brengen dan alom door analisten werd verwacht, komt door de geografische spreiding van het bedrijf, staat in een analistenrapport van Jefferies. Volgens Jefferies was duidelijk sprake van een sterk slotkwartaal. Ook KBC Securities is positief verrast.

Volgens KBC zal de wijziging in de top van het bedrijf geen grote impact op de koers van de onderneming hebben. Topman Jean-François van Boxmeer wordt opgevolgd door Dolf van den Brink, die momenteel de leiding heeft over de Aziatische tak van Heineken. Verder prijst KBC de langetermijngroei van de onderneming.