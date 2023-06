Premium Het beste van De Telegraaf

Succes BYD tekent hegemonie China ’Consument heeft geen vrees meer voor Chinese stekkerauto’

Door Gert van Harskamp Kopieer naar clipboard

Lucas van Schijndel,verantwoordelijk voor de verkoop van BYD in Nederland. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Het Chinese automerk BYD groeit als kool in Nederland. Het merk dat hier pas een half jaar geleden werd geïntroduceerd, heeft nu al menig traditioneel automerk ingehaald qua aantal verkopen. Het is zelfs de meest succesvolle nieuwe auto. „Er is bij de consument geen vrees meer voor de Chinese auto.”