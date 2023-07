Beursblog: inflatiemeevaller helpt AEX en Nasdaq vooruit

De Amerikaanse beurzen zijn positief van start gegaan na het nieuws dat de inflatie vorige maand lager is uitgekomen dan gedacht. Dit maakt het waarschijnlijker dat de Fed het dit jaar bij nog maar één renteverhoging laat. Ook in Europa is er enthousiasme. De AEX is hard op weg naar één van de beste handelsdagen van 2023. ASMI en Takeaway blinken uit. Triodos Bank gaat daarentegen verder onderuit.

