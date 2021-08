Bouwer Heijmans: woningen nog duurder door oplopende kosten

Dat meldde de bouwonderneming bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Er zijn de afgelopen jaren veel bouwvakkers verdwenen uit de sector, en dat heeft zijn weerslag op de inhuur van onderaannemers.

„Het is onvermijdelijk dat de kostprijzen worden doorberekend aan opdrachtgevers”, zo meldt Heijmans, dat de derde aannemer is van Nederland, met een kleine 5000 man personeel. De sector ziet veel in woningen uit de fabriek.

„Dat kan op termijn uitkomst bieden voor de betaalbaarheid van woningen, maar dat zal zeker niet van vandaag op morgen het geval zijn. Het bouwconcern ontwikkelde een plan voor een nieuwe stad van 50.000 woningen.

Heijmans verdiende goed aan de krappe woningmarkt. De omzet uit vastgoed lag €64 miljoen hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Topman Ton Hillen noemt het resultaat van het bouwconcern „uitstekend.”

De goede resultaten werden deels teniet gedaan door een voorziening van €34 miljoen voor een dispuut met energiebedrijf TenneT.

"Heijmans kan klap prima opvangen"

Dit vindt DFT-verslaggever Yteke de Jong:

„De scheur in de broek die Heijmans oploopt door een dispuut met een opdrachtgever, toont aan dat aannemers ondanks veelbelovende nieuwe markten, kwetsbaar zijn bij grote projecten. Het Brabantse bouwconcern kan de klap prima opvangen dankzij de goede prestaties bij onder meer de woningbouwdivisie. Die zorgt voor de groei in omzet, en gezien de krapte in de woningmarkt zullen die resultaten aanhouden. Heijmans meldt dat het tekort aan woningen verder is opgelopen en dat woningen uit de fabriek op korte termijn geen oplossing zijn voor de krapte.”

De kwestie draait om de bouw van nieuwe Wintrack II-hoogspanningsmasten, waarvoor Heijmans samenwerkte met het Duitse bedrijf Europoles. Uit een tussenvonnis in een arbitragezaak bleek onlangs dat TenneT rechtmatig handelde bij het opzeggen van het contract, waardoor de bouwer rekening moest houden met een claim. Volgens TenneT werd niet aan de contractuele verplichtingen voldaan.

Topman Ton Hillen zegt „extra teleurgesteld” te zijn over de uitspraak, vanwege de „sterke focus” van het bedrijf op risicomanagement in de zaak. Heijmans gaat ook in hoger beroep.

Het nettoresultaat was met €10 miljoen lager dan in de eerste zes maanden van vorig jaar. Toen behaalde de bouwer nog een winst van €15 miljoen. Hillen ziet ondanks de impact van de coronacrisis nog genoeg kansen op de krappe woningmarkt en denkt ook te kunnen profiteren van de energietransitie.