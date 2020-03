Fed brengt kooplust terug op Wall Street

De Dow-Jonesindex ging even rond 16.15 uur Nederlandse tijd 2,6% vooruit naar 20714 punten. Na vlak a na de start nog even onder de 20.000 punten te zijn gezakt. Sinds de piek van halverwege februari is de belangrijkste graadmeter als bijna 30% in waarde gedaald. De breed samengestelde S&P 500 steeg 4,4% naar 2484 punten en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 4,5% aan op 7219 punten.

Een dag eerder sloeg de coronastress weer heftig toe bij beleggers in de VS, waardoor de S&P de slechte beursdag ooit beleefde, terwijl de Dow de grootste daling kende sinds zwarte maandag in 1987.

Volgens The Financial Times is de Amerikaanse overheid bezig om een steunpakket ter waarde van circa $850 miljard aan het vrijmaken om de schade door het coronavirus te dempen onder meer via belastingmaatregelen. Vooral de zwaar getroffen luchtvaart zou veel financiële steun gaan krijgen. Vliegtuigbouwer Boeing gleed echter 13% weg.

Het Amerikaanse macronieuws viel tegen. De detailhandelsverkopen daalden vorige maand met 0,5%, terwijl vooraf op een kleine toename was gerekend.

Het herstel bij de banken was van korte duur nadat de financiële waarden de voorgaande dag al hard onderuit werden gehaald. JP Morgan gleed nog eens 0,5% weg.

Smartphonefabrikant Apple zakte na de zware averij op maandag nog eens 0,3%.

Farmaceut Pfizer (+4%) maakte bekend een samenwerking aan te gaan met een Duits biotechbedrijf voor de ontwikkeling van een mogelijk vaccin tegen het coronavirus. Biotechnoloog Regeneron Therapeutics kwam met een positieve update over een experimenteel middel tegen het virus en staat een flinke koerssprong te wachten.

Warenhuisketen Nordstrom (-18%) kondigde aan al zijn winkels in Noord-Amerika de komende twee weken te sluiten vanwege de virusuitbraak en trekt zijn verwachtingen voor dit jaar in.