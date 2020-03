Trump en Fed doen pleister op diepe wonden Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.00 uur (Nederlandse tijd) 3,4 procent hoger op 20.879 punten. De brede S&P 500 steeg 4,4 procent tot 2491 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 4,8 procent tot 7234 punten. Maandag kelderden de graadmeters in New York tot bijna 13 procent.

Een dag eerder sloeg de coronastress weer heftig toe bij beleggers in de VS, waardoor de S&P de slechte beursdag ooit beleefde, terwijl de Dow de grootste daling kende sinds zwarte maandag in 1987.

De regering-Trump kondigde een pakket maatregelen aan om de crisis het hoofd te bieden. Zo blijven de markten gewoon open. Mogelijk worden wel de tijden aangepast. De laatste keer dat de markten dichtbleven was na de aanslagen op het WTC in New York in 2001. Ook worden belastingverplichtingen aan de federale belastingdienst IRS met negentig dagen opgeschort. Minister van Financiën Steven Mnuchin zal later op dinsdag een pakket maatregelen ter waarde van $850 miljard voorleggen aan het Congres.

De Federal Reserve trekt op zijn beurt 10 miljard dollar uit om kortlopende leningen aan bedrijven te verstrekken. Dat doet de Amerikaanse koepel van centrale banken door het opkopen van zogeheten 'commercial paper'. Dat zijn kortlopende schulden van bedrijven waar geen onderpand tegenover staat.

Het Amerikaanse macronieuws viel tegen. De detailhandelsverkopen daalden vorige maand met 0,5%, terwijl vooraf op een kleine toename was gerekend.

Farmaceut Pfizer (+4%) maakte bekend een samenwerking aan te gaan met een Duits biotechbedrijf voor de ontwikkeling van een mogelijk vaccin tegen het coronavirus. Biotechnoloog Regeneron Therapeutics kwam met een positieve update over een experimenteel middel tegen het virus en staat een flinke koerssprong te wachten.

De luchtvaart verloor wederom. Vliegtuigbouwer Boeing vraagt het Witte Huis en het Congres om steun voor de gehele Amerikaanse luchtvaartsector om de coronacrisis te overleven. Boeing verloor 6,1 procent. Luchtvaartmaatschappij American Airlines stond een fractie hoger. Delta Air Lines en United Airlines verloren dik 9 procent.

Creditcardmaatschappij American Express (plus 1 procent) laat zijn financiële doelen voor dit jaar varen nu klanten door het nieuwe coronavirus behoedzamer zijn met het doen van uitgaven.

Warenhuisketen Nordstrom (-18%) kondigde aan al zijn winkels in Noord-Amerika de komende twee weken te sluiten vanwege de virusuitbraak en trekt zijn verwachtingen voor dit jaar in.