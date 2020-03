‘Wall Street krabbelt bij start op na mokerslag’

De futures in de VS wezen ruim een uur voor opening er op dat er dat de Dow Jones-index, Nasdaq en de S&P 500 met plussen tot 1,6% van start zullen gaan.

Een dag eerder sloeg de coronastress weer heftig toe bij beleggers in de VS, waardoor de S&P de slechte beursdag ooit beleefde, terwijl de Dow de grootste daling kende sinds zwarte maandag in 1987.

Volgens The Financial Times is de Amerikaanse overheid bezig om een steunpakket ter waarde van circa $850 miljard aan het vrijmaken om de schade door het coronavirus te dempen. Vooral de zwaar getroffen luchtvaart zou veel financiële steun gaan krijgen. Vliegtuigbouwer Boeing zal waarschijnlijk hoger gaan openen.

Het Amerikaanse macronieuws viel tegen. De detailhandelsverkopen daalden vorige maand met 0,5%, terwijl vooraf op een kleine toename was gerekend.

De banken lijken enig herstel te laten zien nadat de financiële waarden de voorgaande dag hard onderuit werden gehaald.

Ook smartphonefabrikant Apple zal naar verwachting iets op gaan veren van de zware averij op maandag.