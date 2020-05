’Verloren’ trots Organon terug in Oss

Het Amerikaanse hoofdkantoor van MSD maakte begin dit jaar de plannen bekend om een deel van de activiteiten in Nederland af te splitsen in een nieuw beursgenoteerd bedrijf: Organon & Co. Nu de ondernemingsraad en de vakbonden akkoord zijn, keert producent van anticonceptie- en vruchtbaarheidsmiddelen naar verwachting in 2021 onder de oude naam terug op het oude nest.

Organon zet de activiteiten van MSD in Oss voort, zegt de Nederlandse directie van het Amerikaanse bedrijf. Die activiteit behelst vooral de productie van middelen voor anticonceptie en vruchtbaarheidsbevordering. Het is de bedoeling dat ongeveer 1100 medewerkers van MSD Nederland overgaan naar Organon.

Koploper

Na de splitsing zal Organon opnieuw behoren tot de grootste geneesmiddelenbedrijven van Nederland, met onder meer de productievestiging midden in Oss op de plek waar het bedrijf in 1923 ontstond. De bedoeling is dat Organon wereldwijd koploper wordt op het gebied van vrouwengeneesmiddelen, zoals anticonceptie en medicatie voor menopauze en hart- en vaatziekten.

Organon werd bijna honderd jaar geleden opgericht en groeide uit tot een toonaangevende producent en ontwikkelaar van geneesmiddelen. Geboortestad Oss werd in de ziel geraakt toen de trots van de Brabantse stad in 2009 verder ging onder de vlag van MSD en de roemruchte Nederlandse bedrijfsgeschiedenis van Organon werd ’verkwanseld’.

MSD blijft het grootste geneesmiddelenbedrijf van Nederland en gaat zich richten op onder meer kankermedicijnen, vaccins en diergeneesmiddelen. MSD telt ruim 6000 werknemers in Nederland.