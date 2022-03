De reispodcast van De Telegraaf ‘Vakantie wordt duurder, zelfs in eigen land’

Nederlanders reizen meer dan vorig jaar, maar nog altijd minder dan voor de coronacrisis. In de reispodcast Inchecken blikt Jos Franken, directeur van het Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), vooruit op de zomer. Blijft vakantie in eigen land in trek of zijn er dit jaar andere trends? Ondanks de mysterieuze vliegtuigcrash in China blijven KLM en Transavia met het toestel vliegen. Is het nog veilig om in te stappen? Dat bespreekt luchtvaartdeskundige Benno Baksteen.