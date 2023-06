Verzekeraar Aegon komt onder toezicht van eilandstaat Bermuda

Bekijk ook: Aegon zet in op Amerika na verkoop Nederlandse verzekeringstak

Het hoofdkantoor van Aegon blijft wel in Nederland en ook op fiscaal gebied blijft het bedrijf ’inwoner’ van Nederland. Dat betekent dat onze belastingregels gelden voor de verzekeraar.

Verkoop

Aegon zet de stap vanwege de verkoop van vrijwel al zijn Nederlandse activiteiten aan branchegenoot ASR. Daardoor is het bedrijf niet langer actief met verzekeringen waar De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op moet houden, terwijl de centrale bank nu nog de leiding heeft bij het toezicht op de Aegon.

Aegon benadrukt dat de Bermuda Monetary Authority (BMA) internationaal erkenning geniet. De Europese Unie beschouwt het toezichtstelsel voor verzekeringen op het eiland als gelijkwaardig aan de eigen regels. Topman Lard Friese voegt daaraan toe dat meerdere van de grootste verzekeraars ter wereld ook worden gecontroleerd door de BMA.

Friese zegt de vraag te snappen waarom Aegon kiest voor Bermuda en niet voor bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar het meer activiteiten heeft. „Na de verkoop aan ASR werkt nog altijd zo’n 60 procent van onze werknemers buiten de VS, dus we zijn veel breder dan dat. Ook kunnen we nu onze eigen identiteit houden en kunnen we ons hoofdkantoor in Nederland laten.” Volgens de topman verandert de wijziging niets significants aan de financiële resultaten van het bedrijf.

Verhuizing

Tussen de verkoop van de Nederlandse onderdelen van Aegon aan ASR en de juridische verhuizing naar Bermuda zit nog een overgangsperiode. Het toezicht wordt in die tijd de verantwoordelijkheid van de Spaanse verzekeringsautoriteit, die daarbij waarschijnlijk samenwerkt met DNB.

Aegon wil zich na de verkoop van zijn Nederlandse verzekeringsactiviteiten nadrukkelijker richten op de Amerikaanse markt. De financieel dienstverlener is ook nog actief in Spanje, Portugal, Brazilië en China.