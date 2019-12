Albert Heijn houdt vast aan strategie België

Van den Heuvel herhaalde de ambitie van de supermarktketen bij de opening van het 49e Belgische AH-filiaal in Wijnegem in de provincie Antwerpen. Dit jaar kwamen er in België zeven filialen van de Zaanse grootgrutter bij.

Moederbedrijf Ahold Delhaize kondigde begin dit jaar aan de komende jaren dertig tot vijftig nieuwe filialen te willen openen bij de zuiderburen. Op termijn moet het land daardoor zeker tachtig AH-filialen tellen.