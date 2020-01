'Blik op Signify en WDP op Damrak'

Het dodental door het coronavirus in China is gestegen naar 213 en het totale aantal besmettingen is opgelopen tot 9692. Directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO stelde echter vertrouwen te hebben in het vermogen van China om de uitbraak onder controle te krijgen. Hij beklemtoonde ook dat er geen reden is om "maatregelen te nemen die het internationale reisverkeer en de handel onnodig verstoren".

Op macro-economisch vlak bleek dat de bedrijvigheid in de omvangrijke Chinese industrie in januari is stilgevallen. De verwachting is dat de uitbraak van het nieuwe coronavirus nog verder zal wegen op de industriële activiteit in het land. De Franse economie is in vierde kwartaal onverwacht licht gekrompen en de Duitse winkelverkopen liepen in december sterker dan verwacht terug.

Brexit

Het Verenigd Koninkrijk verlaat om 23.00 uur lokale tijd plaats (middernacht in Nederland) na bijna een halve eeuw lidmaatschap de EU. Na de brexit begint een overgangsperiode van 11 maanden, waarin het land zich nog houdt aan EU-regels, zodat er tijd is om te onderhandelen over een handelsakkoord.

Verlichtingsbedrijf Signify boekte afgelopen kwartaal meer omzet. Met name de toegenomen verkopen van led-verlichting, goed voor 80 procent van de totale omzet, zorgden voor een hogere resultaat. Ook overnames en andere wijzigingen stuwden volgens het bedrijf de omzet. De opbrengsten vielen lager uit dan waar door kenners rekening mee werd gehouden. Verder maakte het bedrijf bekend zijn dividend te verhogen.

Olie

Logistiek vastgoedfonds WDP rekent dit jaar op een verdere stijging van de winst ten opzichte van 2019. Dat gaf de onderneming aan bij de presentatie van zijn jaarresultaten. Het groeiplan voor de periode tot en met 2023 is daarbij "uitstekend van start gegaan", aldus WDP.

De Europese beurzen verloren donderdag terrein. De AEX-index sloot 1 procent lager op 598,95 punten en de MidKap daalde ook 1 procent, tot 910,38 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten elk 1,4 procent. Wall Street veerde op na eerdere verliezen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 28.859,44 punten. De brede S&P 500 en techbeurs Nasdaq wonnen 0,3 procent.

De euro was 1,1018 dollar waard tegen 1,1028 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,7 procent tot 53,02 dollar. Brentolie kostte 1,4 procent meer op 59,11 dollar per vat.