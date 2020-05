Baas Tata Steel IJmuiden de laan uit

Dat maakte het Europese moederbedrijf zojuist bekend. Volgens een persbericht van het Europese hoofdkantoor (TSE) is ’de terugtreding in onderling overleg tot stand gekomen’. Van Henrar zelf ontbreekt echter elk commentaar.

TSE streeft ernaar in de komende weken een opvolger te kunnen aankondigen. De bevoegdheid daarvoor ligt formeel bij TSE, de Nederlandse raad van commissarissen heeft louter een adviesfunctie.

De afgelopen maanden ontbrandde een machtsstrijd tussen Nederland en het Europese hoofdkantoor met als inzet vooral de toegang tot de kas in IJmuiden. Tata Steel Europe beheert naast de voormalige Hoogovens in IJmuiden ook wat nog resteert van de Britse staalbezittingen van de Indiërs. Dat is vooral een grote hoogoven in Port Talbot, maar ook enkele kleinere fabrieken.

Rode draad

De Britse operatie is structureel verlieslatend. Als een rode draad door de geschiedenis van IJmuiden lopen sinds de fusie in 1999 met British Steel tot Corus al de pogingen om ten faveure van de Britse tekorten de winst in IJmuiden af te romen.

Sinds 2019 gebeurt dat opnieuw, omdat het Indiase hoofdkantoor heeft laten weten geen cent meer in Europa te willen investeren. Kort daarvoor liep al een poging om Tata Steel Europe te fuseren met Thyssen Krupp stuk op mededingingsbezwaren vanuit Brussel.

Henrik Adam, de Duitse topman van Tata Steel Europe probeert vanuit zijn kantoor in Londen sindsdien alles uit de kast te halen om geld in het laatje te brengen, zoals de verkoop van Nederlandse onderdelen en het mes diep zetten in het Nederlandse personeelsbestand. Dat is tegen het zere been van de Nederlandse directie, die daarop herhaaldelijk botste met Adam. Verrassend is het ontslag van Henrar dus niet.

De Centrale Ondernemingsraad zegt in een reactie het vertrouwen op in het bestuur (ExCo) van Tata Steel Europe. „Dit besluit zal leiden tot een nog hardere confrontatie tussen Nederland, India en het Verenigd Koninkrijk,” laat voorzitter Frits van Wieringen weten.

„De COR noemt het ontslag in deze tijd waarin de onderneming alle zeilen moet bijzetten om door de crisis te komen, een onbegrijpelijk en ondoordacht besluit.”

„Zowel de aandeelhouder in India als de Europese leiding van Tata Steel faalt al jaren door niet de problemen op te lossen in het VK. Miljarden ponden en euro’s hebben de afgelopen jaren Tata Steel UK niet winstgevend kunnen maken.”

Dat dit besluit vandaag wordt genomen, ’met een wereldwijde coronacrisis en enorme problemen bij Tata Steel UK, geeft aan dat de leiding van Tata Steel niet meer in staat is zorgvuldige besluiten te nemen,’ aldus Van Wieringen.

„Het zal duidelijk zijn dat de COR niet meer zal meewerken aan de plannen van de ExCo die slechts één doel hebben: de al meer dan 20 jaar verliesgevende Tata Steel UK in de lucht te houden. De COR gaat per definitie niet akkoord met het verdwijnen van 1000 banen in Nederland.

Ook vakbond FNV is furieus en vreest voor banenverlies omdat het hoofdkantoor nu de plannen makkelijker kan doordrukken. „De eigenaren van Tata Steel in India willen heel graag IJmuiden inkrimpen, maar Henrar wist ze keer op keer te overtuigen van het grote belang van de vestiging voor Tata Steel en Nederland,” aldus bestuurder Roel Berghuis.

Henrar is een kind van de zaak en trad 33 jaar geleden in dienst bij het bedrijf, toen nog onder de naam Hoogovens. Hij is sinds 2008 directievoorzitter van de Nederlandse tak van Tata Steel. Volgens Tata Steel Europa blijft Henrar tot het einde van het jaar op de loonlijst staan en ’verbonden aan het bedrijf als adviseur’. Hij wil zelf niet reageren.