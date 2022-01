Premium Het beste van De Telegraaf

’Groei lange termijn boven winst op korte termijn’ Takeaway-topman Jitse Groen: ’Londen veroveren is nu topprioriteit’

Door Edwin van der Schoot

Amsterdam - Just Eat Takeaway (JET) groeit minder hard dan zelf voorspeld. Topman Jitse Groen blijft echter vol bravoure. „Wij bezitten de meeste van de winstgevende markten die er in de wereld zijn, maar we krijgen er geen krediet voor.”