Genegeerde oproepkracht heeft recht op loon

Dankzij de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die op 1 januari 2020 is ingegaan, hebben oproepkrachten na twaalf maanden recht op een urenaanbod van hun gemiddelde aantal uren. Een werkgever die dat aanbod niet deed, moet een oproepkracht nu die uren toch uitbetalen, plus 50%.