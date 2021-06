Particuliere belegger vaker buitenspel door handjeklap grote jongens

Pensioenfondsen komen in dark pools met grote fondsen tot eigen deals. Ⓒ ANP/HH AEX 718.61 -0.22 %

Amsterdam - Particuliere beleggers grijpen in toenemende mate mis bij grote aandelenverkopen. Pensioenfondsen en hedgefondsen sluiten meer megatransacties onderling af in zogenoemde dark pools. Hier kunnen grote partijen in beslotenheid tot een prijs komen. Particuliere beleggers horen pas achteraf van de deals.