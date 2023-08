Beursblog: Adyen boekt op stralende beursdag de grootste winst in AEX

De Amsterdamse beurs staat maandagmiddag op een ruime winst. De chipfondsen ASML, ASMI en Besi blinken uit. Ook Adyen is onder de winnaars Bij de middelgrote fondsen komt Van Lanschot Kempen sterk opzetten. Wall Street is de handelsweek begonnen met een plus.

