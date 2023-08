Beursblog: Besi en ASML winnen op zonnig gestemde AEX

De beurzen in Azië hebben vandaag ook fraaie winsten neergezet. De Chinese autoriteiten hebben maatregelen genomen om de aandelenmarkten in het land te ondersteunen. China hoopt daarmee het vertrouwen van beleggers in de op een na grootste aandelenmarkt ter wereld te herstellen. Maar de Chinese vastgoedgigant Evergrande kelderde op de beurs in Hongkong.

