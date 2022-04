Na het zoet moet nu het zoet voor Avantium komen

Premium Gezondheid

Zorgen om opslag van stamcellen na faillissement stamcelbank Cryo-Save: ’Communicatie is waardeloos’

Nederlandse ouders verkeren in onzekerheid over de stamcellen die ze van hun kinderen bij de geboorte hebben laten invriezen door het inmiddels failliete commerciële bedrijf Cryo-Save. Stamcelbank Famicord in Polen zegt 98 procent van de stalen te hebben overgenomen, maar dat de inventarisatie ’een ...