Just Eat-belager Naspers zoekt koopjes in coronacrisis

Hij verwacht dat de lockdown in veel landen nog even zal duren, waarmee leveranciers van besteldiensten interessant kunnen zijn als aankoop, stelt hij dinsdag tegenover de Financial Times. Consumenten raken aan het bestellen gewend. Ook als de pandemie eens is uitgewoed, zullen dergelijke besteldiensten interessant genoeg blijven voor consumenten en daarmee voor beleggers, aldus Van Dijk.

Bekijk ook: Prosus wordt reus op Damrak

Naspers, genoteerd in Johannesburg, bezit 73% van de aandelen Prosus, dat eind 2109 een overnamestrijd met Takeaway.com van Jitse Groen begon om het Britse Just Eat. Groen troefde Prosus uiteindelijk af, ondanks een hoger bod van €4,9 miljard vanuit dat fonds.

Nieuwe kansen

Prosus zelf is bekend van een vroeg genomen belang van rond 30% in het Chinese internetbedrijf Tencent. Dat heeft inmiddels een marktwaarde van $63 miljard. Het Japanse investeringsfonds SoftBank is aandeelhouder en meldde binnen zijn activiteiten voor $41 miljard te willen verkopen. Volgens Van Dijk is dat geen ramp en ontstaat er ondanks het drama in de economie ruimte voor koopkansen, zoals overnames.

Bekijk ook: Takeaway wint strijd om Just Eat

De aankopen zullen vooral binnen de huidige expertise van de investeringsgroep moeten vallen, zo voegde hij toe.

Naspers bezit Swiggy in India, iFood in Brazilië en Mr. D in Zuid-Afrika als belangrijkste bezorgdiensten.

Prosus noteerde dinsdag 1,4% verlies.

Bekijk ook: Just Eat Takeaway geeft nieuwe aandelen uit