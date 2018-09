Olieprijs loopt verder op

Rond 16.00 uur stond de prijs van een vat Amerikaanse olie 4 procent in de plus op 45,53 dollar. Brent werd 3,6 procent duurder bij 46,26 dollar per vat.

De Amerikaanse olieproductie zwakte volgens cijfers van de Amerikaanse overheid vorige week af tot het laagste peil sinds september 2014. Een slinkende productie kan de zorgen over het aanhoudende overaanbod aan olie verlichten. Het grote aanbod zorgde samen met de zwakke groei van de wereldeconomie afgelopen anderhalf jaar voor de enorme daling van de olieprijs.

Met de nieuwe stijging is de olieprijs bijna terug op het niveau van vorige week. Toen bracht een gestaag herstel de prijs al terug tot het hoogste peil sinds december vorig jaar.

De olieprijs ligt echter nog ver onder het niveau van de periode voordat de enorme daling werd ingezet. Medio 2014 werd een vat Brentolie nog voor circa 115 dollar verhandeld.