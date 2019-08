Bittere pil voor spaarders ING

Alleen Rabobank hanteert die 0,03% op dit moment nog, maar de geschiedenis leert dat de ’Grote Drie’ elkaar nauwlettend in de gaten houden wat spaarrentes betreft. De banken hebben last van de negatieve rente die de Europese Centrale Bank in Frankfurt hanteert. Wie daar zijn geld ’s nachts moet stallen, betaalt daar 0,4% rente voor.

ING-baas Ralph Hamers mijmerde vorige week, bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers, al over een negatieve spaarrente om het ECB-tarief te compenseren.

Nederlandse spaarders hebben op dit moment nog nergens last van negatieve rentes. Alleen Triodos betaalt op dit moment helemaal geen rente meer.