Kandidaat-voorzitter FNV: stoppen met akkoorden

De kandidaat voor het voorzitterschap bij de grootste vakbond ging zaterdag voor het eerst in debat met tegenkandidaat Tuur Elzinga, die juist voorstander is van polderen.

„De vraag is of je nog wel grote akkoorden moet willen”, zo begint Jong haar relaas. „Als er iets is dat we nooit hadden moeten doen is dat het sociaal akkoord uit 2013. Een akkoord sluiten is een compromis, maar wij hebben niks meer om in te leveren.”

Sociaal akkoord

In het sociaal akkoord dat vakbonden, werkgevers en het kabinet in 2013 sloten werden onder andere afspraken gemaakt over WW, ontslagrecht en flexwerk.

„We hebben te maken met een onbetrouwbare overheid en opportunistische werkgevers”, zo gaat Jong verder. „Zoals minister Van Ark die in een Kamerbrief constateert dat er sprake is van constructief overleg, terwijl FNV juist moord en brand heeft geroepen.” De FNV moet volgens Jong meer en vaker stelling nemen en laten zien waarvoor gestreden wordt.

Middel

Vicevoorzitter Tuur Elzinga, de andere kandidaat voor het voorzitterschap, is juist wel voorstander van polderen. „Voor mij is het sluiten van een centraal akkoord geen doel maar een middel. We willen het beste voor onze leden en het maximale resultaat halen. Zo kun je via stakingen ook tot resultaten komen.” Elzinga zegt het sluiten van het Pensioenakkoord in 2019 als het voorlopig hoogtepunt in zijn carrière bij FNV te zien.

„Geen akkoorden meer sluiten is onbezonnen en onverstandig. Als je dat opblaast staan we als beste stuurlui aan de kant. We moeten er juist op staan dat we via acties resultaten halen en mede bepalend zijn.”

De bijna miljoen leden van vakbond FNV kunnen vanaf woensdag tot 9 maart stemmen. Op 10 maart wordt de nieuwe voorzitter benoemd.