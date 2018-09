Moet je als belegger in mei de portefeuille legen en in september weer terugkeren zoals de tegelspreuk beweert? Mijn stelling is “Niet uitstappen in mei”, ik zal dit onderbouwen met cijfers. Tevens zal ik aangeven dat de AEX richting de 510 puntengrens beweegt. Dan blijf je toch zitten, niet waar?

Meten = Weten

Er gaan diverse beurswijsheden de ronde, elk met hun eigen specifieke ‘geloofsuitingen’. Ik zal in een andere column hier eens aandacht aan besteden. Zal ongetwijfeld een mooi stukje proza opleveren. Voor nu aandacht voor de toverspreuk “Sell in May and go away, but do remember to come back in September” zo de volledige versie luidt. Vrij vertaald komt het er op aan dat het rendement-technisch verstandig is om in de periode mei-september (sommigen beweren oktober) minder zwaar belegd te zijn en misschien wel volledig uit te stappen uit de aandelenmarkten. Maar dan wel meer dan zwaar belegd zijn in de periode November-April. Ik kwam een onderzoek tegen van Mark Vakkur, een trader uit Zwitserland, die zijn resultaten heeft gepresenteerd in één van mijn vakbladen Stocks & Commodities. Ik bespreek gaarne zijn bevindingen met u.

Twee beleggingsperioden

Het onderzoek behelst de historie van de S&P500 index vanaf 1979 tot en met 2012, een periode van maar liefst 33 jaar. Om meteen maar een interessant cijfer te noemen. In die 33 jaar steeg de index met 1287%, een leuk gegeven voor de doorgewinterde lange termijn Buy-and-Hold belegger. Mark Vakkur heeft vervolgens de beleggingsmaanden November-April (laat ik dit de N-A periode noemen) en Mei-Oktober (M-O periode) met elkaar vergeleken. De resultaten in beide periodes lopen sterk uiteen, zo blijkt uit het onderzoek. Ik zal u niet met details vermoeien, maar ik wil u wel trakteren op leuke cijfers. Daar gaan we.

Resultaten, bevindingen en conclusie

Het gemiddelde koersresultaat in de N-A periode is 7,3% tegenover 1,9% in de M-O periode. Dus als je elk jaar in november met 10.000 Euro in de index zou beleggen en in april steeds zou uitstappen, zou dit bedrag zijn aangegroeid tot 89.361 Euro (geen dividenden, slippage, commissies etc.). Dezelfde 10.000 Euro in de mei-oktober periode zou zijn aangegroeid tot 15.520 Euro. De N-A belegger scoort dus ruim 475% meer dan de M-O belegger.

Zoals bij vele seizoen patronen het geval is, gaat het hier om gemiddelde resultaten met vele uitzonderingen. Het onderzoek toont echter aan dat in twee-derde van de tijd, dus een hitratio van circa 66% zou je kunnen zeggen, de N-A periode de M-O periode significant verslaat.

In de tweede helft van de onderzoeksperiode (1994-2012) blijkt het Sell in May syndroom zich zelfs te versterken. In die periode komt de hitratio uit op maar liefst ruim 72%. Kennelijk geloven meer en meer beleggers in de tegelwijsheid en handelen hier ook naar.

AEX

En hoe zit dat met onze eigen AEX? Ik heb de gehele historie ter hand genomen en berekend hoe de resultaten waren in de periode november-april en mei-oktober, dus net zoals in het S&P onderzoek. Dan blijkt dat in de N-A periode een gemiddeld resultaat wordt gescoord van 9%, terwijl in de M-O periode een -0,4% wordt gerealiseerd. Dus ook voor de AEX geldt dat de mei-oktober periode minder goed scoort.

Oordeel

De conclusie moet mijns inziens zijn dat er weliswaar in beide perioden een (licht) positief resultaat gescoord kan worden, de M-O periodes scoren niet negatief, wat veelal wordt gedacht, maar de verschillen zijn significant. Een hoge hitratio voor de N-A periode geeft aan dat de stieren in deze maanden de regie voeren. In de M-O periode genieten de beren het voordeel van de twijfel. Zij zullen zich in deze maanden vaker laten zien en horen. Ga dan ook wat voorzichtiger en behoedzamer om met uw portefeuille. U zult vaker dan normaal een heftige strijd met de beren moeten voeren.

En nu dan?

Goed, het onderzoek toont aan dat je als actieve belegger behoedzamer en behoudender moet acteren in de periode die thans voor ons ligt. Je kunt neutraal tot positief scoren, maar het zal de nodige moeite kosten. Het vraagt extra stuurmanskunst om de maanden mei-oktober goed door te komen. Gaat dat ook gelden voor de komende periode? Om hier antwoord op te geven kijk ik door mijn maandmarktlens naar de AEX index en constateer ik het volgende:

Er is sprake van een gestage uptrend. Hogere toppen en hogere bodems, alsook koersvorming boven een netjes opkrullende gemiddelde lijn, duiden op een positieve ondertoon. Echter, in de afgelopen maanden kwakkelt de index enigszins, er is sprake van een milde correctiestand. De maand mei is nog jong en spelers doen goed hun best om een witte candle te produceren, hetgeen het geval is bij een slot boven 441+. Dan zal ook de swingteller op +1 springen en daarmee een nieuwe UP status bewerkstelligen. Vervolgens is een rally naar 475 en 510 aannemelijk. De opwaartse krachten in mei zijn prematuur en nog niet overtuigend, dus hou de vinger aan de pols. Maar dat doet u in de periode mei-september toch al, laat u niet verrassen door de beer.

Disclaimer: Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas SA (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.