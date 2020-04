Arcadis: nog geen projecten geschrapt door coronacrisis

In de afgelopen periode steeg de netto-omzet op eigen kracht met 3 procent tot 658 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Arcadis zei dat in China de omzet daalde door de impact van het coronavirus omdat werkzaamheden vertraging opliepen en kantoren tijdelijk werden gesloten. Inmiddels is de situatie in China weer aan het normaliseren.

"Oud probleem steekt de kop op"

Dit vindt verslaggeefster Yteke de Jong: „Arcadis lijkt op het eerste gezicht nog niet zo veel last te hebben van de coronacrisis, maar het ingenieursbureau kan nog teren op werk dat al eerder is binnengehaald. Als overheden blijven investeren in onder meer infrastructuur, blijft er werk komen. Maar een oud probleem steekt de kop weer op, want Arcadis krijgt de facturen weer later betaald van opdrachtgevers. Een risico bij de financiering, want het bedrijf worstelt gelijkertijd met IT-problemen, waar in het eerste kwartaal €30 miljoen naar toe moest.” @ytekedejong

De operationele winst bleef stabiel op 48 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar. De orderontvangst nam toe. Arcadis had al aangekondigd als voorzorgsmaatregel tegen de crisis het dividend op te schorten en te stoppen met het inkopen van eigen aandelen.