Geld

Betalen voor pinnen in het buitenland bij Rabobank

Klanten van de Rabobank die vanaf september in Europa op vakantie gaan, doen er goed aan niet te vaak te pinnen. De bank gaat klanten met een goedkoper betaalpakket €0,75 per geldopname in rekening brengen. Dat was in Europa eerder gratis.