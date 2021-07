Tanken blijft duur, OPEC-overleg olieprijs na ruzie gestopt

Voor de komende negen maanden hebben de landen geen enkele productieverhoging gepland. In reactie stijgt de olieprijs maandagnamiddag met nog eens 0,9% hoger naar $77 per vat.

Volgens olie-analisten kan de situatie komende uren mogelijk toch nog veranderen. Er is hoog diplomatiek verkeer gaande, meldt Reuters. De vice-voorzitters van het overleg stellen meer tijd nodig te hebben om te kunnen beoordelen hoeveel de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) mogen produceren.

Een uitkomst zonder enige deal betekent vrijwel zeker dat huidige beperkingen van de productie komende maanden doorlopen. Waarmee een sterke stijging van de olieprijs in het verschiet ligt.

De tien leden van het OPEC-kartel en dertien ’partners’ in olie probeerden als OPEC+ afgelopen dagen gezamenlijk tot een besluit voor de productie vanaf augustus te komen.

Tussen OPEC-aanvoerder Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten ontstond evenwel een hoogoplopend conflict over het verder laten oplopen van de productie.

Er is nog geen officieel besluit gemeld.

Het artikel gaat door onder de foto.

Aramco, marktleider in OPEC, zegt ’balans’ in vraag en aanbod te willen, bij de hoogste benzineprijs ooit in Nederland. Ⓒ ANP/HH

Het gebrek aan duidelijkheid over de meest verhandelde grondstof ter wereld betekent dat de benzineprijs, die in Nederland aan de pomp zijn hoogste punt ooit heeft bereikt, voorlopig op een topnivau blijft. Maar ook nog verder kan stijgen. De ruwe olie, als basis voor onze benzine, was sinds oktober 2018 niet zo duur.

Geen deal, prijs omhoog

Zonder deal over meer of minder produceren zou formeel de vorig jaar vanwege corona ingezette productiebeperking van kracht blijven. Terwijl de vraag vanuit bedrijven toeneemt. Met minder aanbod, lopen prijzen op de termijnmarkt op.

Handelshuizen Vitol, Trafigura en Glencore gaan al uit van een vat Noordzee-olie tegen een prijs van $100.

Een verdere stevige prijsstijging van ruwe olie baart economen zorgen. Brandstofkosten, voor de auto, maar indirect voor verwarming thuis en elektriciteitsverbruik, vormen de hoofdmoot van de energierekening voor consumenten. Prijsstijgingen zullen het herstel na de coronapandemie vertragen.

Onderdeel van de onenigheid afgelopen dagen was het voorstel om de maandelijkse olieproductie tussen augustus en het einde van dit jaar met 400.000 vaten per dag op te schroeven. Dat zou per saldo een verhoging van ongeveer 2,1 miljoen vaten per dag zijn dit jaar.

Uiteindelijk zou dat, in stadia, tot een toevoeging van ruwe olie met 5,7 miljoen vaten per dag tot september 2022 leiden. De VAE eiste voor zichzelf meer zekerheid.

Volgens Reuters stemmen de zeven emiraten wel in met een productiestijging, maar willen zij afspraken maken over de basisberekening, de ’baseline’, van de methode.

Als de VAE dezelfde rekenmethode mag gebruiken als Saoedi-Arabië hanteert, zouden met concrete toezegginen voor productie de emiraten alsnog akkoord willen gaan.