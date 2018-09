Malaise bij grootste Europese banken

HSBC publiceert dinsdag de cijfers van het eerste kwartaal van dit jaar. Analisten voorspellen een daling van 40%. De grootste bank uit Europa en vijfde van de wereld haakt hiermee aan bij de kwartaalcijfermalaise in het Europese grootbankwezen.

Alleen Banco Santander onttrekt zich hier enigszins aan. Met slechts 4,9% minder winst in de eerste drie maanden van dit jaar houdt de Spaanse bank de cijfers nog redelijk op peil in vergelijking met dezelfde periode van een jaar geleden. De overige Europese bankreuzen komen vooralsnog niet in de buurt van de €1,6 miljard winst van Santander.

Kwetsbaarheden

Hoewel elke bank zijn eigen problemen kent, komen veel zaken steeds terug: de vereiste hoge buffers en bankbelastingen, hoge kosten voor digitalisering plus de ‘enorme volatiliteit op de financiële markten’. De extreme kwetsbaarheid van opkomende economieën voor dalende grondstof- en energieprijzen brengt twee risicovolle investeringen van het bankwezen samen, stelt Harald Benink, hoogleraar banking & finance van de Universiteit van Tilburg.

„Door de groei in China is de prijs van olie en metalen de lucht in geschoten. Nu zijn die prijzen enorm ingezakt door de afvlakkende de groei in het land. Voor beide moeten banken voorzieningen treffen die ten koste gaan van de winst”, aldus Benink.

Nederlandse banken hebben €38 miljard uitstaan in met name het kwakkelende Brazilië en Rusland. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde vorige week nog dat zij rekening moeten houden met oplopende verliezen op leningen in opkomende economieën en grondstoffen. ING en ABN Amro publiceren volgende week hun cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar.

Probleemkinderen

Deutsche Bank en Royal Bank of Schotland (RBS) kampen met extra problemen, waardoor zij inmiddels de probleemkinderen uit de Europese banken top-10 zijn. Ceo John Cryan speculeert publiekelijk voor het tweede verliesjaar op rij bij Deutsche Bank, waar diverse schandalen en boetes tijdens de financiële crisis hard nadreunen.

Ook RBS, een van de drie banken die het oude ABN Amro in 2007 kocht, blijft worstelen met de gevolgen van bankencrisis. Ondanks dieprode cijfers van meer dan een miljard, bezweert de top ‘goed op koers te liggen’ om de doestellingen voor jaar te halen.