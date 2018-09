'Shell ziet winst weer stevig dalen'

De marktvorsers voorzien in doorsnee een winstdaling met 64 procent tot 1,2 miljard dollar. Daarbij gaat het om de winst op basis van geschatte actuele voorraadkosten (ccs) exclusief items. Verder wordt een omzetdaling verwacht van 15 procent, naar 56 miljard dollar.

In de laatste drie maanden van vorig jaar zag Shell zijn winst bijna halveren door de sterk gedaalde olieprijs. Het concern voorspelde bij de publicatie van dat resultaat, begin februari, dat de investeringen dit jaar samen met die van het overgenomen gasbedrijf BG uitkomen op 33 miljard dollar. Dat is 45 procent minder dan de piek die de investeringen van beide bedrijven in 2013 bereikten. Shell is bezig duizenden banen te schrappen om kosten te besparen.

Shell hield destijds ook vast aan het plan om zijn dividend dit jaar te handhaven op minstens 1,88 dollar per aandeel.