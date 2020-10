Omzetdaling IBM valt mee, gestuwd door de cloud

Techbedrijf IBM heeft zijn omzet in het derde kwartaal enigszins zien dalen. Dat was echter beter dan waar analisten op gerekend hadden. De cloudactiviteiten van IBM groeiden aanzienlijk, terwijl de dienstentak en de hardwaretak krompen. IBM is van plan om zich vooral op de clouddiensten te gaan richten waarbij de andere onderdelen op eigen benen worden gezet.