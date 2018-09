'AEX opent met kleine winst'

Qua bedrijfscijfers is het maandag nog rustig. Dat wordt later deze week meer dan goed gemaakt met onder meer Shell en Air France-KLM die de boeken openen.

Vooruitlopend op de kwartaalcijfers die woensdag worden bekendgemaakt, meldde Air France-KLM dat Jean-Marc Janaillac de opvolger wordt van Alexandre de Juniac als hoofd van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie. Janaillac is sinds 2012 de topman bij het internationale transportbedrijf Transdev, dochterbedrijf van onder meer Veolia.

OCI

De Egyptische kunstmestproducent OCI meldde dit weekeinde in het eerste kwartaal een lagere omzet te hebben gehaald dan een jaar eerder. Daarbij zette het een kleiner verlies in de boeken en zal het over 2015 geen dividend uitkeren. Kleinere fondsen als Oranjewoud, IEX en Bever Holding kwamen dit weekend ook met cijfers naar buiten.

Na opening van de beurs komt onderzoeksbureau Markit met actuele cijfers over de groei van de industrie in de eurolanden in april. Markit doet dit op basis van inschattingen van inkoopmanagers. Die worden gezien als een goede graadmeter voor de economische groei.

Euro

In Londen wordt maandag overigens niet gehandeld, vanwege de Early May Bank Holiday in het Verenigd Koninkrijk. Ook de Chinese beurzen zijn maandag gesloten. Verder is de beurs in Japan met ingang van dinsdag drie dagen dicht. Op maandag leverde de Nikkei in Tokio opnieuw behoorlijk in.

In Amsterdam sloot de toonaangevende AEX-index vrijdag 2,4 procent lager op 439,68 punten, en zakte de MidKap 1 procent tot 663,32 punten. In Londen, Frankfurt en Parijs gingen de belangrijkste beursgraadmeters tot 2,8 procent lager de handel uit.

De olieprijs ging maandag voorbeurs omlaag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper bij 45,50 dollar. De prijs van Brent zakte met 1,2 procent naar 46,80 dollar per vat. De euro werd voor 1,1465 dollar verhandeld, tegen 1,1450 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.