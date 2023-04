Premium Het beste van De Telegraaf

’U wilt uw Russische bruid zo gunstig mogelijk uithuwelijken’ Aandeelhouders uiten felle kritiek op Heineken

Door Pascal Kuipers

Het ging er fel aan toe, donderdagmiddag tijdens de aandeelhoudersvergadering van Heineken in het Amsterdamse De La Mar theater. Vooral felle kritiek over het beleid van de brouwer in Rusland, deed de gemoederen hoog oplopen. Met name achter de bestuurstafel waar ceo Dolf van den Brink als een wesp gestoken reageerde op kritiek.