Topfunctie Gerhard Schröder bij Rosneft

De 73-jarige oud-politicus is al langer op hoog niveau actief in de olie- en gassector in Rusland en geldt als een goede bekende van president Vladimir Poetin.

Schröders benoeming bij een bedrijf dat op de sanctielijst van de Europese Unie staat, is zeer tegen de zin van zijn voormalige partij, de sociaal-democratische SPD. Toen zijn kandidatuur vorige maand bekendwerd, distantieerde partijleider Martin Schulz zich openlijk van hem. Ook CDU-bondskanselier Angela Merkel toonde zich kritisch.

Rosneft-topman Igor Setsjin prees Schröder vrijdag hoogstpersoonlijk aan bij de aandeelhouders van Rosneft, waarvan de Russische overheid veruit de grootste is. Ook hij behoort tot de kring van vertrouwelingen rond Poetin.