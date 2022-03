Huizenprijzen stijgen iets minder hard: ruim 20% in februari

Bestaande koopwoningen waren in februari 20,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS dinsdag. In januari bedroeg de stijging nog 21,1%. Een dergelijke prijssprong was sinds de jaren ’70 niet meer gezien. Sinds juni 2013 zijn de huizenprijzen aan een ongekende opmars bezig.

De prijzen stijgen met name door de lage rente en de groeiende vraag, terwijl het aanbod juist afneemt. Het Kadaster telde in februari 14.037 woningtransacties. Dat is bijna 17% minder dan een jaar eerder.

Het CBS baseert zijn cijfers op inschrijvingen van koopaktes bij het Kadaster. Die inschrijvingen geschieden doorgaans enige maanden na het sluiten van de koopovereenkomst.

Op 7 april komt makelaarsorganisatie NVM met actuele cijfers over de huizenverkopen van aangesloten makelaars in de eerste drie maanden van dit jaar. Dan zal blijken welke invloed factoren als de stijgende hypotheekrente, de oplopende inflatie en de oorlog in Oekraïne hebben op de huizenmarkt.