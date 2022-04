’Bijna 70% van zorg- en welzijnsmedewerkers heeft geldzorgen’

Premium Buitenland

’Poetin neemt bad met bloed van hertengewei, en krijgt regelmatig bezoek van kankerartsen’

De geruchtenmolen over de gezondheid van president Vladimir Poetin draait volop. Een onlangs verschenen onderzoeksrapport van de Russische nieuwsoutlet Proekt doet nog een duit in het zakje en komt met een aantal bizarre onthullingen: Poetin zou regelmatig baden in het bloed uit hertengeweien. Ook h...