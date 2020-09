Altice en Galapagos brengen vuurwerk op Damrak

De AEX-index noteerde rond tien uur 0,1% lager op 550,2 punten. De Midkap-index ging 1,3% vooruit naar 807,6 punten met grote steun van Altice.

De beurzen in Parijs en Frankfurt bleven vrijwel vlak. Londen won 0,2%.

Wall Street moest gisteravond flink terrein prijsgeven met minnen tot 2% voor de belangrijkste graadmeters. De teleurstelling over het blokkeren van nieuwe coronasteun zorgde voor een bedrukte stemming. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op een duidelijk herstel geholpen door de sterk meevallende resultaten die de Amerikaanse softwaregigant nabeurs naar buiten bracht.

Beleggers op het Damrak trokken zich eveneens op aan de verzwakking van de euro tegenover de dollar. De voorgaande dag trok de Europe munt nog aan tot dicht tegen de $1,20 na het rentebesluit van de Europese centrale bank die nabenadrukte dat de valutabewegingen geen onderdeel uitmaken van het mandaat.

De EU-ministers van Financiën hebben voor het eerst sinds de corona-uitbraak weer een fysieke bijeenkomst. De vergadering vrijdag en zaterdag in Berlijn staat zoals al hun videovergaderingen de afgelopen zeven maanden nog steeds in het teken van de coronacrisis.

Galapagos smaakmaker

In de AEX zat Galapagos steeds meer in de lift met een plus van 6,3% na de melding van de biotechnoloog positieve resultaten in het onderzoek naar het medicijn ziritaxestat te hebben geboekt.

Ahold Delhaize kon ook op kopersinteresse rekenen en kreeg er 0,6% bij. ASMI voegde 0,9% toe aan het vorige slot.

Aan de andere kant werd hekkensluiter Unibail Rodamco 1,3% minder waard, ArcelorMittal keek aan tegen een verlies van 0,7%. Shell (-0,6%) had last van de terugtrekkende beweging van de olieprijs (Brent) tot onder de $40 per vat.

In de Midkap maakte Altice Europe een koerssprong van bijna 25% op €4,16 nadat grootaandeelhouder Patrick Drahi en topman bij investeerder Next een overnamebod van €4,11 per aandeel heeft gedaan op het telecombedrijf.

SBM Offshore koerste 1,5% lager. BAM zag de koers 1,4% terugvallen.

Op de lokale markt dikte Euronext 0,7% aan. De beursorganisatie trekt samen met een Italiaanse partij om de beurs in Milaan in handen te krijgen.

