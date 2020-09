Euronext wint op vlakke beurs

Rond 12.30 uur stond de AEX-index 0,04% hoger op 550,7 punten. De AMX ging 1,4% vooruit naar 809,2 punten met grote steun van Altice. De koersenborden in Londen (+0,3%), Parijs (-0,2%) en Frankfurt (-0,4%) lieten een verdeeld beeld zien.

„Het is een vrij rustige handelsdag”, zei vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge). De afgelopen tijd stonden techfondsen onder druk nadat ze in augustus fors waren opgelopen. Volgens Van Schie lijkt de overwaardering bij techaandelen voorbij na de recente dalingen. Hij ziet verder dat de meeste andere aandelen goed stand hebben gehouden. „De AEX beweegt al weken zijwaarts.”

De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,6% tot 1% hoger. Wall Street moest donderdagavond flink terrein prijsgeven met minnen tot 2% voor de belangrijkste graadmeters. De teleurstelling over het blokkeren van nieuwe coronasteun zorgde voor een bedrukte stemming.

Galapagos smaakmaker

In de AEX zat Galapagos stevig in de lift met een plus van 6,2%. Het biotechnologieconcern meldde positieve resultaten te hebben geboekt in het onderzoek naar het medicijn ziritaxestat, dat zich richt op een auto-immuunziekte met een van de hoogste sterftecijfers onder reumatische aandoeningen. Vermogensbeheerder KBC zette Galapagos op de kooplijst.

Chipmachinefabrikanten ASMI (+1,6%) en ASML (+0,7%) konden ook op kopersinteresse rekenen. Zij profiteerden van de positieve stemming in de techsector na meevallende kwartaalcijfers van softwarefabrikant Oracle.

Bankconcern ABN Amro (-2,3%) was de grootste daler onder de hoofdfondsen. Staalgigant ArcelorMittal leverde 1,9% in.

In de AMX maakte Altice Europe een koerssprong van 24,4% op €4,13 nadat grootaandeelhouder Patrick Drahi een overnamebod van €4,11 per aandeel in contanten heeft gedaan om de kabel- en telecomaanbieder van de beurs te halen. Omdat de koers van het aandeel Altice Europe boven het bod staat, sluiten beleggers niet uit dat Drahi nog iets meer moet bieden.

Maritiem dienstverlener SBM Offshore (-1,5%) stond onderaan bij de middelgrote fondsen. Bouwer BAM zag de koers 1,4% terugvallen.

Op de lokale markt dikte Euronext 2,1% aan. De beursorganisatie trekt samen met een Italiaanse partij op om de beurs in Milaan in handen te krijgen.

