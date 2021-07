AEX begint tweede halfjaar met nieuwe top

Rond 12.00 uur staat de AEX 0,5% hoger op 733 punten. De index scherpte vanochtend bij een stand van 738,10 punten het dinsdag neergezette record aan. De AMX noteert 0,4% in de plus op 1046 punten. De koersenborden in Londen (+0,8%), Parijs (+0,5%) en Frankfurt (+0,6%) kleuren eveneens groen.

De Amsterdamse beurs heeft een prima eerste helft van 2021 achter de rug met een plus van bijna 17% voor de AEX. Dat is het beste halfjaar voor de beursgraadmeter sinds 1998.

Volgens Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro, houden beleggers vandaag het positieve gevoel van het eerste halfjaar vast. „Het economisch herstel zet door, waarbij in Europa nu een versnelling is ingezet. Ook kunnen bedrijven goede winsten blijven maken. Tevens wordt er nog steeds gestimuleerd, zowel fiscaal als monetair”, somt hij op.

’Centrale banken risico in tweede halfjaar’

Een risico is wel dat centrale banken in het tweede halfjaar mogelijk de voet van het gaspedaal halen en laten weten dat zij minder gaan stimuleren. „Dat kan op de beurzen voor volatiliteit gaan zorgen”, benadrukt Wessels.

Elders laten de aandelenmarkten vandaag een gemengd beeld zien. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,3% lager door zorgen over de snelle verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus.

Op Wall Street eindigde de Dow Jones-index woensdagavond 0,6% hoger. Techbeurs Nasdaq daalde juist 0,2%. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting dichtbij de slotstanden van woensdag. Een uur voordat de beurshandel in New York van start gaat, verschijnen de cijfers over de wekelijkse WW-aanvragen in de VS. Beleggers op Wall Street kijken ook al uit naar het Amerikaanse banenrapport dat vrijdag wordt gepubliceerd.

Uit cijfers van marktonderzoeker Markit blijkt trouwens dat de bedrijvigheid van de industrie in het eurogebied vorige maand de sterkste groei ooit heeft laten zien. Daarmee wordt voor de vierde maand op rij een record aangetikt. De industrie profiteert volop van het economische herstel en de versoepeling van de coronamaatregelen.

Arcelor en Unibail aan kop

In de AEX is staalfabrikant ArcelorMittal de koploper met een plus van 2,8%. Unibail wordt 2,7% hoger verhandeld op €74,93. Zakenbank Goldman Sachs verhoogde haar koersdoel voor het winkelvastgoedfonds van €79 naar €100 bij een onveranderde koopaanbeveling.

DSM wint 0,2% op €157,75. Zakenbank Citi heeft haar koersdoel voor het speciaalchemieconcern verhoogd van €156 naar €182 bij een ongewijzigd koopadvies.

Chiptoeleverancier Besi (-2,1%) is de grootste achterblijver bij de hoofdfondsen. Sectorgenoot ASMI laat 1,3% liggen. Beide chipaandelen zijn in het afgelopen halfjaar fors opgelopen.

In de AMX is winkelvastgoedfonds Eurocommercial (+2,8%) de grootste stijger. Pakketkluizenbedrijf Inpost (-1,8%) is daarentegen de grootste daler bij de middelgrote fondsen.

Pharming

Bij de smallcapfondsen wint Pharming 2,1%. Het biotechbedrijf gaat samenwerken met Orchard Therapeutics voor de ontwikkeling en commercialisering van een gentherapie tegen erfelijk angio-oedeem, een levensbedreigende zeldzame aandoening die zwellingsaanvallen veroorzaakt. Orchard zal een vooruitbetaling van $17,5 miljoen ontvangen, bestaande uit $10 miljoen in contanten en de verwerving door Pharming van een aandelenbelang van $7,5 miljoen in Orchard. Orchard komt ook in aanmerking voor mijlpaalbetalingen tot $189,5 miljoen en royaltybetalingen op toekomstige verkopen.

Blokker naar de beurs

De Amsterdamse beurs mag waarschijnlijk weer een nieuwkomer verwelkomen, want Mirage Retail Group, het moederbedrijf van de winkelketens Blokker, Intertoys, Big Bazar en BCC, is van plan volgend jaar een beursgang te maken. De beursintroductie van het Bulgaarse veevoerbedrijf Huvepharma is woensdag echter op het laatste moment afgeblazen.

