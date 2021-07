Arcelor ijzersterk op hogere AEX

Rond 9.10 uur staat de AEX 0,8% hoger op 735,1 punten. De AMX noteert 0,6% in de plus op 1047,7 punten.

De Amsterdamse beurs heeft trouwens een prima eerste helft van 2021 achter de rug met een plus van bijna 17% voor de AEX. Dat is het beste halfjaar voor de beursgraadmeter sinds 1998.

Elders laten de aandelenmarkten vandaag een gemengd beeld zien. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,3% lager door zorgen over de snelle verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus. Op Wall Street eindigde de Dow Jones-index woensdagavond 0,6% hoger. Techbeurs Nasdaq daalde juist 0,2%. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting vlak tot licht hoger. Een uur voordat de beurshandel in New York van start gaat, verschijnen de cijfers over de wekelijkse WW-aanvragen in de VS.

In de AEX is staalfabrikant ArcelorMittal de koploper met een plus van 2,1%. Chipmachinefabrikant ASML gaat 1,6% vooruit. Branchegenoot Besi (-3%) is echter de grootste achterblijver bij de hoofdfondsen.

In de AMX is luchtvaartconcern Air France KLM (+3,1%) de grootste stijger. Handelshuis Flow Traders (-1,1%) is daarentegen de grootste daler bij de middelgrote fondsen.

Bij de smallcapfondsen wint Pharming 2,7%. Het biotechbedrijf gaat samenwerken met Orchard Therapeutics voor de ontwikkeling en commercialisering van een gentherapie tegen erfelijk angio-oedeem, een levensbedreigende zeldzame aandoening die zwellingsaanvallen veroorzaakt. Orchard zal een vooruitbetaling van $17,5 miljoen ontvangen, bestaande uit $10 miljoen in contanten en de verwerving door Pharming van een aandelenbelang van $7,5 miljoen in Orchard. Orchard komt ook in aanmerking voor mijlpaalbetalingen tot $189,5 miljoen en royaltybetalingen op toekomstige verkopen.

De Amsterdamse beurs mag weer een welkomer vernieuwen, want Mirage Retail Group, het moederbedrijf van de winkelketens Blokker, Intertoys, Big Bazar en BCC, is van plan volgend jaar een beursgang te maken. De beursintroductie van het Bulgaarse veevoerbedrijf Huvepharma is woensdag echter op het laatste moment afgeblazen.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan gratis iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier aanmelden.