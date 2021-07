Damrak wacht op kwartaalresultaten Amerikaanse banken

De Amsterdamse AEX-index stevent op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin van de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine koersuitslagen te openen. In de Aziatische regio wonnen de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag terrein dankzij beter dan verwachte Chinese handelscijfers. De export en de import van China vielen in juni hoger uit dan voorzien.

In Brussel keuren de EU-ministers van Financiën dinsdag naar verwachting de eerste nationale herstelplannen goed. Ze oordelen of de scenario’s van twaalf landen, waaronder Italië, Duitsland en Frankrijk, voldoen aan de voorwaarden om voor de beschikbare miljarden uit het tijdelijke Europese coronaherstelfonds in aanmerking te komen.

Op het Damrak liet ING weten zijn consumentenactiviteiten in Oostenrijk te verkopen aan bank99, een dochter van Österreichische Post. Daarmee voorkomt de bank dat de activiteiten stopgezet moeten worden. Personeel en klanten gaan nu over naar de nieuwe eigenaar. ING maakte in maart al bekend te willen vertrekken van de Oostenrijkse consumentenmarkt. Hoeveel geld er met de deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.

ABN AMRO verkoopt een grote leningenportefeuille in de VS aan branchegenoot Crédit Agricole CIB. Het gaat om kredieten aan Amerikaanse transport- en scheepvaartbedrijven. De portefeuille is goed voor zo'n 700 miljoen dollar aan leningen. De bank kondigde vorig jaar al aan flink in te grijpen bij zijn zakenbank.

Tankopslagbedrijf Vopak kondigde een samenwerking aan met branchegenoot Aegis voor de opslag van LPG en chemicaliën in India. De joint venture Aegis Vopak Terminals zal acht terminals beheren in vijf strategische havens aan de oost- en westkust van India. Met een totale opslagcapaciteit van 960.000 kubieke meter wordt het samenwerkingsverband een van de grootste onafhankelijke tankopslagbedrijven voor lpg en chemicaliën in India. Vopak krijgt een belang van 49 procent in Aegis Vopak Terminals.

Het aandeel Shell zal mogelijk bewegen op een advieswijziging van Barclays. Analisten van de Britse bank schroefden hun aanbeveling en het koersdoel voor het olie- en gasconcern op.

De euro was 1,1857 dollar waard, tegen 1,1855 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 74,27 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent meer, op 75,31 dollar per vat.

