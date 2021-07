Technologieaandelen helpen AEX aan winst

De AEX stond iets na half één 0,3% hoger op 740,8 punten, na maandag al op een recordstand te zijn gesloten. De AMX bleef achter en leverde 0,4% in op 1055,1 punten.

De overige Europese beursgraadmeters presteerden minder goed dan de AEX. De Britse FTSE 100 stond 0,2% hoger, terwijl de Duitse DAX en de Franse CAC 40 0,1% respectievelijk 0,2% prijsgaven.

De indexfutures wezen op een vlakke tot licht lagere opening van de Amerikaanse beurzen, na de plussen van 0,2% tot 0,4% op maandag.

Beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING schrijft de voortgaande opmars van de beurzen vooral toe aan de sterk afgenomen zorgen bij beleggers over de inflatie en de economische groei. „Bij dat laatste helpen de bemoedigende handelscijfers die vanochtend uit China naar buiten kwamen. Er is dankzij het krachtige economische herstel ook hoop dat de kwartaalcijfers van bedrijven zullen meevallen.”

Mede omdat vergeleken wordt met een zeer zwak tweede kwartaal van 2020 rekenen analisten op een forse winstgroei. „De consensus ligt voor de Amerikaanse S&P 500 op 64% en voor de Stoxx Europe 600 zelfs op 109%, omdat Europa vorig jaar eerder in een lockdown ging. Historisch gezien doet 70% van de Amerikaanse bedrijven het nog beter dan verwacht en ik denk niet dat het nu veel anders zal zijn. Maar het is wel een bijzondere situatie en analisten voorzien voor de komende kwartalen een duidelijke afzwakking van de winstgroei vanwege de lastigere vergelijkingsbasis”, aldus Wiersma.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging techinvesteerder Prosus met een winst van 1,7% aan kop, geholpen door de mooie plussen van Chinese techbedrijven vanochtend waaronder zijn belangrijkste deelneming Tencent.

De toeleveranciers aan de chipsector waren ook in trek. ASMI, ASML en Besi klommen respectievelijk 1,4%, 1% en 0,8%.

Shell steeg 0,6%, na door de Britse bank Barclays op de kooplijst te zijn gezet.

ING zakte 0,4%. De bank verkoopt zijn consumentenactiviteiten in Oostenrijk.

Maaltijdenbezorger Just Eat Takeaway verloor 0,3%. Deutsche Bank heeft zijn koersdoel verlaagd tot €100 in aanloop naar de kwartaalcijferpublicatie woensdagochtend, maar het koopadvies gehandhaafd.

Bij de middelgrote fondsen ging handelshuis Flow Traders met een winst van 1,2% aan kop.

Tankopslagbedrijf Vopak steeg 0,2% op de aankondiging van een samenwerking in India.

De nieuwe coronabeperkingen die veel Europese landen doorvoeren zetten Air France KLM 3,9% lager.

Biotechnologiebedrijf Galapagos ging na de herstelbeweging in de afgelopen paar dagen 1,6% omlaag.

ABN Amro leverde 0,6% in. De bank verkoopt een ongeveer $700 miljoen grootte leningenportefeuille in de VS.

