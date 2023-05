Philips: ’Kans op schade door apneu-apparaten klein’

Philips wijst erop dat de Amerikaanse Food and Drugs Administration, die toezicht houdt op medische hulpmiddelen, tot een andere conclusie kan komen op basis van de onderzoeken die het heeft laten doen door een aantal onafhankelijke laboratoria.

Philips liet tests uitvoeren op zowel apparaten die met behulp van ozon waren schoongemaakt als op exemplaren die volgens voorschrift met milde reinigingsmiddelen waren behandeld. In beide gevallen luidt de conclusie dat de kans dat een patiënt daardoor noemenswaardige kan oplopen, klein is. Dat geldt zowel voor de kans op schade doordat brokjes schuim in de luchtpijp komen, als voor de kans dat ze ziek worden van vluchtige stoffen die vrijkomen bij het afbrokkelingsproces.

Miljardenschade

Philips trok ruim twee jaar geleden aan de bel over het afbrokkelende schuim in de apparaten, waarvan het bedrijf er wereldwijd miljoenen heeft verkocht. De angst was daarbij dat kankerverwekkende stoffen zouden vrijkomen, waarvan patiënten ziek zouden kunnen worden, of zelfs overlijden. De terugroepactie die in gang is gezet heeft inmiddels meer dan een miljard euro gekost en daarbovenop zijn al honderden miljoenen weggezet voor maatregelen om te voldoen aan eisen van de FDA en de eerste schadeclaims. De verwachting is dat nog veel grotere claims zullen volgen. Ook is de Amerikaanse justitie bezig met een onderzoek naar de gang van zaken bij Philips.

Behalve in anti-apneuapparaten speelt het probleem rond het afbrokkelend schuim ook bij sommige beademingsapparaten van Philips. Onderzoek naar mogelijke gezondheidsschade bij deze apparaten is nog niet afgerond.