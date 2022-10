Premium Het beste van De Telegraaf

Trage belastinginspecteur kost schatkist miljoenen

Door Chris Broesder

HAARLEM - Een belastinginspecteur die jaren te laat was met het opleggen van een aanslag voor de erftaks van een vermogende landgenoot, heeft de schatkist miljoenen euro’s gekost. Van een in 2015 overleden man stond niet vast of hij in Nederland woonde in de tien jaar voor zijn dood. Als dat zo was, zou zijn zoon - de enige erfgenaam - erfbelasting moeten afdragen. Later bleek dat de overleden man in 2006 inderdaad in Nederland woonde, volgens de Basisregistratie Personen, en dus belastingplichtig was.