Bloomberg News krijgt boete voor nepnieuwsbericht

Bloomberg, maar ook andere media, rapporteerde op basis van de verklaring die bijna niet te onderscheiden was van een normaal persbericht van Vinci. Daarin stond dat de onderneming zijn financieel directeur had ontslagen en zijn financiële resultaten van de afgelopen jaren zou herzien. Het adres van de website bij het persbericht en het mobiele telefoonnummer van de woordvoerder van Vinci waren niet correct. Daardoor had Bloomberg moeten zien dat het "informatie verspreidde waarvan het had moeten weten dat het vals was, aldus de rechter.

Vinci liet destijds al snel weten slachtoffer te zijn van hackers die een vals bericht hadden verspreid. Daardoor herstelde de koers weer wat. Bloomberg overweegt in beroep te gaan tegen de uitspraak. "Bloomberg News was een van de slachtoffers van een geavanceerde hoax. We betreuren het dat de AMF de dader van de hoax niet heeft gevonden en in plaats daarvan kiest voor het bestraffen van een mediabedrijf, dat zijn uiterste best deed om te rapporteren over wat nieuwswaardige informatie leek te zijn", aldus een woordvoerder.