Vuurwerkschade aan gebouwen, auto’s of goederen kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemers. Een verkeerd terechtgekomen vuurpijl kan het verlies van de complete voorraad betekenen of het gehele bedrijfspand in as leggen. Hoewel schade nooit helemaal te voorkomen is, zijn er een aantal praktische zaken die de kans fors kunnen verkleinen.